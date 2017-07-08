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  3. 08 Temmuz 2017 20:45

Söke Sanayi Sitesinde patlama

Aydın’ın Söke ilçesi sanayi sitesinde vidanjör metan gazı sıkışması nedeniyle patladı. Bomba gibi yüksek sesle patlayan vidanjör, sanayi sitesinde heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

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Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı
Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı
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Perinçekten Kılıçdaroğluna yürüyüş tepkisi
Perinçekten Kılıçdaroğluna yürüyüş tepkisi
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Erdoğan: Terörizmle mücadelede eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz
Erdoğan: Terörizmle mücadelede eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz
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Tır devrildi, trafik kilitlendi
Tır devrildi, trafik kilitlendi
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Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı
Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı
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Sakarya nehrine düşen 10 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu
Sakarya nehrine düşen 10 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu