Söke’de Kisir Çayı yine taştı, ekili araziler zarar gördü
11 Nisan 2019 23:55
Söke’de Kisir Çayı yine taştı, ekili araziler zarar gördü
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Kisir Mahallesi’nde aşırı yağış nedeniyle taşan çay, etrafında bulunan ekili arazilere zarar verdi. Aydın ve çevresinde günlerdir etkili olan Nisan yağmurları sonrası yoğun su akışı dere çevresinde bulunan setteyi patlattı. Taşkın suları yem bitkisi ekili onlarca dönüm araziye zarar verdi. Dere kenarında bulunan çiftlik evinin bahçesinden aldığı yem balyalarını...