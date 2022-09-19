Anasayfa Video Galeriler Gündem Solmaz Çiros 2500 Euro aldığı düğünden böyle kovuldu Solmaz Çiros 2500 Euro aldığı düğünden böyle kovuldu 19 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 17:55 Gelin adayı olarak tanınan Solmaz Çiros, 2500 Euro aldığı düğünden yasaklı madde aldığı için kovulduğu iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632882d9a7cfc77ebc3811e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İktidara soğuk duş etkisi yaratan son seçim anketi canlı yayında açıklandı İstanbul'da alkollü kadın trafiği birbirine kattı Alanya'da orman yangını İstanbul'daki dev yangın 20 saat sonra söndürüldü İstanbul’da 1.500 yıllık tarihi keşif Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında ortalık karıştı İstanbul'da polislere silahlı saldırı ''Kenan Hoca'' şort giyen erkekleri hedef aldı Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan Afganlardan şeriat propagandası