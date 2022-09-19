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  4. Solmaz Çiros 2500 Euro aldığı düğünden böyle kovuldu

Solmaz Çiros 2500 Euro aldığı düğünden böyle kovuldu

Gelin adayı olarak tanınan Solmaz Çiros, 2500 Euro aldığı düğünden yasaklı madde aldığı için kovulduğu iddia edildi.

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