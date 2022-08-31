Anasayfa Video Galeriler Gündem Solmaz Çiros'dan bir skandal paylaşım daha Solmaz Çiros'dan bir skandal paylaşım daha 31 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 10:55 Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Solmaz Çiros , son olarak arabada 'Burası Türkiye' diye bağırdığı video ile gündemde. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630f13f2e3d35c68896b8387" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaan Tangöze: ''Aman gaza gelmeyin seçime kadar idare edin'' Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed sözlerine tepki yağıyor TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı Milli Muharip Uçağı görücüye çıktı Psikopat kuzenden ''pes'' dedirten savunma: ''Canım sıkıldı vurdum'' Bastonlu hırsız güvenlik kamerasında Depoda çıkan yangın otomobillere sıçradı Özel Halk Otobüsü'nde çığlıklar, küfürler.... Tekme tokat kavga kamerada!