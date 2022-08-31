Solmaz Çiros'dan bir skandal paylaşım daha

Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Solmaz Çiros , son olarak arabada 'Burası Türkiye' diye bağırdığı video ile gündemde.

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