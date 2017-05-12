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  3. 12 Mayıs 2017 12:45

Solo Türkün Gazi kentteki deneme uçuşu nefes kesti

Dünyada jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip olan Solo Türk ekibi, Gaziantep'te yapacağı gösteri öncesinde test uçuşu yaptı.

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