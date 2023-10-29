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  4. SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı

SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı

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Türk havacılığının gururlarından SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir ve başkent semalarında gösteri yaptı.

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