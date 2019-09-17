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  3. 17 Eylül 2019 14:55

SoloTürk TEKNOFEST'te nefes kesti

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'19 kapılarını açtı. Geçen yıl 500 binden fazla kişinin katıldığı festivalin kapıları saat 09.00'da açıldı. 6 gün sürecek festivalde 7'den 70'e tüm çok sayıda kişi akın etti..

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