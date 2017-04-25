  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Nisan 2017 00:20

SOLOTÜRK’ten anlamlı klip

SOLOTÜRK ekibi Çanakkale Kara Savaşları’nın 102’nci yıldönümü anma etkinliklerinde nefes kesen bir gösteriye imza attı. Ekip anma etkinliği kapsamında gösteri uçuşu yaptıkları kentler ile telsiz konuşmalarının yer aldığı bir de video klip paylaştı.

Video Galeri
Din adamları bana göre diye konuşamaz
Din adamları bana göre diye konuşamaz
Video Galeri
ABDde üniversite yakınında yangın
ABDde üniversite yakınında yangın
Video Galeri
Suriye rejim güçleri İdlibi vurdu: 10 ölü, 6 yaralı
Suriye rejim güçleri İdlibi vurdu: 10 ölü, 6 yaralı
Video Galeri
Kastamonuda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı!
Kastamonuda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı!
Video Galeri
Yasin Börü davasında karar açıklandı!
Yasin Börü davasında karar açıklandı!
Video Galeri
Uludağda aç kalan ayı çöpte yiyecek aradı
Uludağda aç kalan ayı çöpte yiyecek aradı