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  3. 30 Ağustos 2018 14:30

SOLOTÜRK’ten Başkent semalarında nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı SOLOTÜRK Gökyüzü Gösteri Timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Mogan Gölü üzerinde gerçekleşen gösteri uçuşunda SOLOTÜRK ekibi en zor hareketleri Ankaralılara sundu. Binlerce Ankaralı SOLOTÜRK’ün gösterisini büyük bir heyecanla izledi. Hava...

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