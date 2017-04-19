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  3. 19 Nisan 2017 12:50

Soma davasında ara karar bekleniyor!

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Soma davasının 16. duruşmasının 2. oturumunda mahkemenin ara karar vermesi bekleniyor.

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DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu
DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu
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İhlas Ev Aletleri ARGE Merkezi olarak tescillendi
İhlas Ev Aletleri ARGE Merkezi olarak tescillendi
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HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı
HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı
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Başbakan Yıldırımdan flaş YSK açıklaması
Başbakan Yıldırımdan flaş YSK açıklaması
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Ankara Büyükşehir Belediyesine silahlı saldırı
Ankara Büyükşehir Belediyesine silahlı saldırı
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Otomobilin bariyerlere ok gibi saplanma anı kamerada
Otomobilin bariyerlere ok gibi saplanma anı kamerada