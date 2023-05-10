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Soma'daki madende yaşanan toprak kayması kameralarda

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Manisa’nın Soma ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı yerüstü maden ocağındaki toprak kayması anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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