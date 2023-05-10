Anasayfa Video Galeriler Gündem Soma'daki madende yaşanan toprak kayması kameralarda Soma'daki madende yaşanan toprak kayması kameralarda 10 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 12:30 Güncelleme: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:30 Manisa’nın Soma ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı yerüstü maden ocağındaki toprak kayması anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645b6439dd6687646d045063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haaland'ın babası Şampiyonlar Ligi yarı finalinden ihraç edildi CHP seçim bürosunda yangın Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı Hurda araç çetesinin yaptıkları ''pes'' dedirtti Binali Yıldırım: ''HÜDAPAR hangi terör faaliyetini yapmış, kimi öldürmüş?'' İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık kamerada Havalar ısındı, doğa tutkunları oraya akın etti 21 öğrenci hastanelik oldu Soma'da maden ocağında facia: 1 işçi öldü 3 işçi yaralandı