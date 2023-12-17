Anasayfa Video Galeriler Gündem Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 23:20 İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657f581e16c3f9f98501d223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin kanını donduran cinayette istenen ceza belli oldu İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Yine bir ''yüksek kâr'' dolandırıcılığı daha! KYK yurdunda yine asansör düştü! MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Bakan Göktaş'tan atama müjdesi