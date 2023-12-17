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  4. Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü

İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı.

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