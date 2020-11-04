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  3. 04 Kasım 2020 13:15

Somalı madencilerin Ankara'ya yürüyüşüne jandarma engeli

Manisa Kırkağaç Çamlığı'nda günlerdir bekleyen Somalı madenciler, bugün Ankara'ya yürüyüş başlattı. Madencilerin önü jandarma tarafından kesildi. Madenciler oturma eylemi yapıyor.

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