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  3. 30 Temmuz 2017 16:50

Somalide bomba yüklü araç patladı: en az 7 ölü

Somali’de bomba yüklü bir araçtaki patlamada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı
Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı
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Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı
Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı
Video Galeri
Tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi
Tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi
Video Galeri
Benim için üzülmeyin notu bırakıp 4. kattan atladı
Benim için üzülmeyin notu bırakıp 4. kattan atladı
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Manisada 3 milyon arı telef oldu
Manisada 3 milyon arı telef oldu
Video Galeri
Şarkıcı Berksanın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Şarkıcı Berksanın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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