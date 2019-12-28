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SOMALİ'DE BOMBALI SALDIRI: 2'Sİ TÜRK 30'DAN FAZLA ÖLÜ
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  3. 28 Aralık 2019 11:55

Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 30'dan fazla ölü

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda 20'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Somali Büyükelçisi, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" açıklamasını yaptı.

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