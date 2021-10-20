Anasayfa Video Galeriler Gündem Son ankette İYİ Parti sürprizi Son ankette İYİ Parti sürprizi 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 16:55 Haberturk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'in anlı yayınında İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Ekim ayı anket sonuçlarını açıkladı. Sonuçları artı - eksi 2.5 hata payı ile duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61701fcdfd5bc37e2a1bd8d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Her şeyi itiraf etti: ''Bıçakla kesemeyince testereyle parçaladım'' İstanbul'daki helikopter kazasında şaşırtan rapor Seda Sayan'ın canlı yayınına damga vuran kavga Akşener-Kılıçdaroğlu buluşması öncesi gergin anlar Ünlü astrologtan canlı yayında 2022 kehaneti Restoranda köpek kavgası cinayetle bitti Aksungur SİHA'nın ilk teslimatı gerçekleşti Kılıçdaroğlu'ndan ''İmamoğlu aday mı olacak?'' sorusuna yanıt Sevgilisini cipiyle ezerek öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı