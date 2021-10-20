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Son ankette İYİ Parti sürprizi

Haberturk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'in anlı yayınında İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Ekim ayı anket sonuçlarını açıkladı. Sonuçları artı - eksi 2.5 hata payı ile duyurdu.

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