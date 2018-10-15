Son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi
15 Ekim 2018 10:55
Son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 8-15 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 14’ü ölü, 5’i sağ ve 6’sı teslim olmak üzere toplam da 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan...