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PKK İLE BAĞLANTISI OLAN 259 MUHTAR GÖREVDEN ALINDI
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  3. 15 Ekim 2018 10:55

Son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 8-15 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 14’ü ölü, 5’i sağ ve 6’sı teslim olmak üzere toplam da 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan...

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