"Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi"
28 Aralık 2018 20:15
"Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içinde yurt içinde ve dışında 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere ise devam edileceği kaydedildi. MSB, haftalık basın bültenini yayımladı. Bakanlıktan yayımlanan bildiride, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Hava Eğitim Komutanlığında icra...