Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi
23 Kasım 2018 18:20
Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında yurt içinde ve dışında 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, 16-20 Kasım 2018 tarihleri arasında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada; PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt...