Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi
14 Eylül 2018 15:20
Son bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri 7-13 Eylül haftasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre Şırnak, Siirt, Hakkâri, Diyarbakır, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda biri sözde lider kadroda bulunan 54 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda mühimmatın ele...