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  4. Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı

Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23-30 Mayıs tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini ve 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

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