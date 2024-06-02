Anasayfa Video Galeriler Gündem Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı 02 Haziran 2024 Pazar Saat: 09:55 Güncelleme: 02 Haziran 2024 Pazar 09:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23-30 Mayıs tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini ve 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665c176e44809ea8ad0e7a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzmanı açıkladı: El Nino gidiyor, La Nina geliyor İstanbul'da 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada İstanbul'da teknede korku dolu anlar 3 ilçede yeniden seçim: Oy verme işlemi başladı İstanbul'da bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var İstanbul'da büyük yangın: İBB adayı uyurken ölümden döndü 13 yıllık 2 milyon TL'lik lego ve model araç koleksiyonu dudak uçuklattı İstanbul'da denizin rengi değişti Bu bir rekor: 13 yıldır, 18 kez sınava girdi ama başaramadı