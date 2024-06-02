Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23-30 Mayıs tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 aracın denetlendiğini ve 415 bin 795 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

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