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  3. 09 Nisan 2018 21:30

"Son FETÖ’cü hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemiz sürdürecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye son FETÖ’cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar bu örgütle mücadelesini yurt içinde ve yurt dışında sürdürecektir" dedi. Resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrasında yapılan anlaşmaların imzalandığı ortak...

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