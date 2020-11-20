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  3. 20 Kasım 2020 09:00

Son günlerin en sıcak görüntüsü: Yaşasın insanlık ölmemiş!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek, kıyafetleri ile denize giren veteriner hekim tarafından ölmekten kurtarıldı.

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Ölümden kıl payı kurtulmak diye buna denir!
Ölümden kıl payı kurtulmak diye buna denir!
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Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağa dikti
Azerbaycan ordusu Türk bayrağını Karabağa dikti
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İBB Meclisi'nde dikkat çeken anlar! İmamoğlu'nu eleştirmek isterken...
İBB Meclisi'nde dikkat çeken anlar! İmamoğlu'nu eleştirmek isterken...
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Bülent Arınç’tan Selahattin Demirtaş çıkışı
Bülent Arınç’tan Selahattin Demirtaş çıkışı
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Hatay İskenderun'da bir yangın daha!
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Rusya'da mucize kurtuluş! Üst geçit ikiye bölündü
Rusya'da mucize kurtuluş! Üst geçit ikiye bölündü
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