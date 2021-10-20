Son seçim anketi canlı yayında açıklandı: Cumhur İttifakı'na çifte şok!

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu ''Açık ve Net'' programında konuk olan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, partilerin son oy oranlarını açıkladı. Kararsızlar dağıtıldığında ittifakların oy oranının yüzde 40 bandında olduğu belirten Selçuki, ''Ancak HDP, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerini de eklediğinizde bu denge Millet İttifakı yüzde 60, Cumhur İttifakı yüzde 40 şeklinde oluşuyor''...

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