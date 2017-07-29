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  3. 29 Temmuz 2017 14:15

Son sigarasını içtikten sonra tabancayla intihar etti

Antalya’da bunalıma giren 40 yaşındaki adam son sigarasını içtikten sonra kurusıkıdan bozma tabancayla intihar etti. Hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki M.G, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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