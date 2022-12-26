Anasayfa Video Galeriler Gündem Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara 26 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 10:25 Güncelleme: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:25 Bir kısmı kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğu Ekspresi ve tur acenteleriyle Kars’a gelenlerin ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a94c64dd718c60797660a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güldür Güldür'ün EYT skeci gündeme oturdu At arabalı hırsızlar polisi görünce kaçtı; bakın neyi çalmışlar! İstanbul'da ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı Sarhoş sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada İstanbul uçağı karıştı; polis müdahale etti! Biden, Noel konuşması sonrası yine herkesi şaşırttı Erdoğan'ın eski avukatı canlı yayında küfrünü son anda tuttu Meral Akşener sahnede Mustafa Sandal ile böyle dans etti MSB paylaştı; işte Mehmetçik'in ''düşmanı titreten'' sesi