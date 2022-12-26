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  4. Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara

Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara

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Bir kısmı kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğu Ekspresi ve tur acenteleriyle Kars’a gelenlerin ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oldu.

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