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  3. 25 Ekim 2019 09:50

Sopalarla bayıltına kadar dövdüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Mehmet E. (21) beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedaviye alınan Mahmut E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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