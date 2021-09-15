Anasayfa Video Galeriler Gündem Sopayla ölümüne dayak kamerada Sopayla ölümüne dayak kamerada 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 10:56 Antalya'nın Alanya ilçesinde bir genç, gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada eli sopalı şahıs tarafından öldüresiye dövülerek ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6141a71cdeaf8a22d93f7a57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kaçakçılık şebekesi çökertildi Türkiye'nin gizli cennetiydi, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı Acun Ilıcalı, Exxen'i eleştiren Güntekin Onay'a tepki gösterdi Uçağın yere çakıldığı anlar kamerada! 7 kişi öldü Mustafa Sarıgül'ün seçim vaadi: ''Ofsaytı kaldıracağız'' Bodrum'da ilginç anlar: Köpekbalığını elleriyle yakaladı! Masumlar Apartmanı yeni sezona yeni bir oyuncuyla merhaba dedi İnşaatında çalıştığı kütüphaneye tıp öğrencisi olarak geri döndü