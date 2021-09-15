  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sopayla ölümüne dayak kamerada

Sopayla ölümüne dayak kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir genç, gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada eli sopalı şahıs tarafından öldüresiye dövülerek ağır yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da kaçakçılık şebekesi çökertildi
Türkiye'nin gizli cennetiydi, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı
Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı
Acun Ilıcalı, Exxen'i eleştiren Güntekin Onay'a tepki gösterdi
Uçağın yere çakıldığı anlar kamerada! 7 kişi öldü
Mustafa Sarıgül'ün seçim vaadi: ''Ofsaytı kaldıracağız''
Bodrum'da ilginç anlar: Köpekbalığını elleriyle yakaladı!
Masumlar Apartmanı yeni sezona yeni bir oyuncuyla merhaba dedi
İnşaatında çalıştığı kütüphaneye tıp öğrencisi olarak geri döndü