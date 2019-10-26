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  3. 26 Ekim 2019 10:15

Sosyal deney için göğüslerine kamera koyup sokağa çıkınca...

Meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak isteyen kadın göğüslerine yerleştirdiği kamerayla dışarı çıktı. 29 Whitney Zelig, dışarı çıkarak insanların kendisine bakıp bakmadığını test etti.

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