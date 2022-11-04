Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası 04 Kasım 2022 Cuma Saat: 21:05 Güncelleme: 04 Kasım 2022 Cuma 21:05 Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Netflix'in düzenlediği geceye, kıyafeti ve roman dansı ile damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6365545d7f030771dd7bc5f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'deki depreme uykuda yakalan aile böyle uyandı: İşte o anlar... Bu araca dikkat: Herkes hız radarı sanıyor ama değil! 2.815 TL ceza kesiyor Bergüzar Korel doğum anlarını paylaştı TOGG'da verdiği tepkiler viral olmuştu! Fulya Öztürk sessizliğini bozdu Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada TikTok fenomeninden mide bulandıran paylaşım! Beğeni uğruna bunu da yaptılar İzmir depremin yıktığı minare böyle görüntülendi İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki deprem kamerada Bakan Soylu açıkladı; Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruşturması geliyor