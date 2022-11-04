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  4. Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası

Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Netflix'in düzenlediği geceye, kıyafeti ve roman dansı ile damga vurdu.

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