Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Çalıştığı yerden parasını alamayan işçi... Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Çalıştığı yerden parasını alamayan işçi... 13 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 21:20 Çalıştığı yerden parasını alamayan bir jcb operatörü, şirkete ait kamyonları kepçe ile parçaladı. O anların görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613f9665132d4207c1228d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona' görenleri şaşırttı Yılmaz Erdoğan'dan Netflix sürprizi Taksici ile müşteri tekme tokat birbirine girdi PKK'ya çok ağır darbe! Üst düzey terörist öldürüldü Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışması başlatıldı İstanbul'da yangın paniği 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı kararı Turist otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! İstanbul'da aynı caddede aynı saatte iki kişi öldürüldü