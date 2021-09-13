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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Çalıştığı yerden parasını alamayan işçi...

Çalıştığı yerden parasını alamayan bir jcb operatörü, şirkete ait kamyonları kepçe ile parçaladı. O anların görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

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