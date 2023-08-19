Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Fiyat farkını görünce ortalığı birbirine kattı

Bahçelievler'de bir adam, ürünün raftaki fiyatı ile kasadan geçilen fiyatında fark olduğunu görünce ortalığı birbirine kattı.

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