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  4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Fiyat farkını görünce ortalığı birbirine kattı

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Fiyat farkını görünce ortalığı birbirine kattı

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Bahçelievler'de bir adam, ürünün raftaki fiyatı ile kasadan geçilen fiyatında fark olduğunu görünce ortalığı birbirine kattı.

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