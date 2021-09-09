Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Tünelden geçerken kendinden geçti! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Tünelden geçerken kendinden geçti! 09 Eylül 2021 Perşembe Saat: 21:05 Erzurum’da Nevzat Makas isimli vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken çektiği video ve söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613a4ce4d956397032160823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''İlişkiye girme sırası'' tartışması ölümle bitmişti: Olayla ilgili yeni gelişme Ankara'da orman yangını Antalya Kaş'ta orman yangını Otomobil İBB aracıyla çarpıştı: Yaralılar var Halk otobüsünde iki kadının ''maske'' kavgası kameralara yansıdı Canlı yayında olay olacak 17/25 Aralık iddiası: ''Beni tehdit etti'' O Türkiye'nin canavarı! Kendisi 70 ama kafasındaki taş 600 TL İstanbul'da yürekleri ağızlara getiren anlar Uçan süpürge gerçek oldu