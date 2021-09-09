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  4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Tünelden geçerken kendinden geçti!

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Tünelden geçerken kendinden geçti!

Erzurum’da Nevzat Makas isimli vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken çektiği video ve söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

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