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  4. Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Otomatik pilot özelliğini açıp direksiyon başında uyudu

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Otomatik pilot özelliğini açıp direksiyon başında uyudu

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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı.

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