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  4. Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Garsonun yaptığı sunum hayrete düşürdü

Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Garsonun yaptığı sunum hayrete düşürdü

Hollanda’nın Utrecht şehrindeki bir balık restoranının müşterilerine yaptığı sunum sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

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