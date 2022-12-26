Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Garsonun yaptığı sunum hayrete düşürdü Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Garsonun yaptığı sunum hayrete düşürdü 26 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 17:20 Hollanda’nın Utrecht şehrindeki bir balık restoranının müşterilerine yaptığı sunum sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a9adae517ed1054c347d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB paylaştı: Onlar gökyüzünün demir kartalları! Rus haber kanalı, Avrupa ile böyle dalga geçti 2022'nin son aşk bombası patladı! Murat Boz gönlünü o güzele kaptırdı Ünlü Türk rapçiye kadın seyircisinden taciz: ''Hakkımı helal etmiyorum'' İstanbul Kadıköy'de korkutan patlama! Skandal manzara! Büyük Menderes Nehri simsiyah oldu Kızılay’ın çehresi değişiyor: Atatürk Bulvarı’nda cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projesi başlıyor Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı evlendi, Yazıcı'nın gelinliği olay oldu İlmek ilmek işliyorlar! 20 tonluk altın takı üretimi kamerada