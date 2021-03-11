Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya bu olayı konuşuyor! iPhone 12 dolu konteyner buldular Sosyal medya bu olayı konuşuyor! iPhone 12 dolu konteyner buldular 11 Mart 2021 Perşembe Saat: 18:25 Denizin ortasında ağzına kadar iPhone 12 ile dolu konteyner bulan balıkçılar sosyal medyanın diline düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604a366a0a7fb5649165de23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kağıthane'de çocuk tacizcisine dayak kamerada Türkiye bu olayı konuşuyor! ''Eniştem ormanda tecavüz etti'' Yolcu bağırınca rotasını hastaneye çevirdi Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'nın patlama anı kamerada Kandillerle ilgili ezber bozan açıklama! 97 yıl sonra öğrendiler! Gazi dededen piyango gibi miras Salih Memişoğlu'nun katil zanlısı yakalandı Soylu: Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri Dolandırdıkları kadını ''Evini de sat'' diye arayınca yakalandılar