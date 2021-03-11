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  4. Sosyal medya bu olayı konuşuyor! iPhone 12 dolu konteyner buldular

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! iPhone 12 dolu konteyner buldular

Denizin ortasında ağzına kadar iPhone 12 ile dolu konteyner bulan balıkçılar sosyal medyanın diline düştü.

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