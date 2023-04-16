Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kaldırımdaki kız çocuğuna patates fırlatıp kaçtı Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kaldırımdaki kız çocuğuna patates fırlatıp kaçtı 16 Nisan 2023 Pazar Saat: 16:30 Sosyal medyada hızla yayılan videoda yerde oturan bir kız çocuğunun üstüne patates kızartması fırlatan kişiye sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643bf875a011164bc835c2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti tanıtım toplantısında skandal sözler: Deprem felaketine ''rahmet'' dedi! Bakan Kurum, ''Reis'i ara'' sözlerine kayıtsız kalamadı Marmara Denizi'nde kabus geri döndü Yol kavgasında tekmeler havada uçuştu Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de Emniyet'den büyük operasyon! Ünlü oyuncunun eşi suç örgütü lideri olmakla suçlanıyor Fazıl Say 100. Yıl Marşı'nın kaydını tamamladı 3 kez ertelenmişti bugün gerçekleşti... Türkiye'nin yerli uydusu İMECE uzayda!