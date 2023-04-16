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  4. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kaldırımdaki kız çocuğuna patates fırlatıp kaçtı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kaldırımdaki kız çocuğuna patates fırlatıp kaçtı

Sosyal medyada hızla yayılan videoda yerde oturan bir kız çocuğunun üstüne patates kızartması fırlatan kişiye sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

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