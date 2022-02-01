Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Magandalara bekçi müdahalesi Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Magandalara bekçi müdahalesi 01 Şubat 2022 Salı Saat: 21:16 Yolu kapatıp araçlardan sarkarak kutlama yapan bir grup kişinin yer aldığı video sonunda yaşanan bir olayla dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f978e0251b0518e82e09f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni düzenleme elektrik faturasına nasıl yansıyacak? Uzman isim tek tek hesapladı Hepsijet'ten sonra Yemeksepeti'nde düşük ücret protestosu: 5 bin 500 TL net maaş istiyoruz Turbo Turabi olay partiden paylaştı: Bu nasıl ortam? İmamlardan camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi! Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı’nda bilet kontrolü Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Minik Asiye evinde ilk kez görüntülendi TBMM önünde öğretmenlere engel