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  4. Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Magandalara bekçi müdahalesi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Magandalara bekçi müdahalesi

Yolu kapatıp araçlardan sarkarak kutlama yapan bir grup kişinin yer aldığı video sonunda yaşanan bir olayla dikkat çekti.

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