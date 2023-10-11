Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Ölü taklidi yapıp, ölmekten kurtuldu

Elazığ'da cep telefonu kameralarına yansıyan ve uyanık bir farenin kediden kurtulma taktiğine dair video görüntü sosyal medyada gündem oldu.

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