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Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Ölü taklidi yapıp, ölmekten kurtuldu

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Elazığ'da cep telefonu kameralarına yansıyan ve uyanık bir farenin kediden kurtulma taktiğine dair video görüntü sosyal medyada gündem oldu.

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