Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Ölü taklidi yapıp, ölmekten kurtuldu Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Ölü taklidi yapıp, ölmekten kurtuldu 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 13:25 Güncelleme: 11 Ekim 2023 Çarşamba 13:25 Elazığ'da cep telefonu kameralarına yansıyan ve uyanık bir farenin kediden kurtulma taktiğine dair video görüntü sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6526781b745cb26602263787" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu 95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor İsrail, 12 camiyi yerle bir etti İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı! Fabrika alev topuna dönüştü! İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi