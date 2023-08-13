Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü 13 Ağustos 2023 Pazar Saat: 15:00 Güncelleme: 13 Ağustos 2023 Pazar 15:00 'Aslan' (The Lion) lakaplı dünyaca ünlü poker oyuncusunun lüks yatı, Akdeniz'in tatil cennetlerinden olarak bilinen, İspanya'nın Formentera adasında alev alev yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d8c5d5f0bee25b0d0a68a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor Mansur Yavaş duyurdu: Mamak Metrosu'nun ihale süreci başlıyor Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da İstanbul'da yürek yakan an! Annesi gözaltında İstanbul'da bina çöktü, 1 kişi enkaz altında 35 yıl önce doktorlar sadece 5-6 ay ömür biçmişti... Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı İzmir'de korkutan yangın