  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü

Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü

Güncelleme:

'Aslan' (The Lion) lakaplı dünyaca ünlü poker oyuncusunun lüks yatı, Akdeniz'in tatil cennetlerinden olarak bilinen, İspanya'nın Formentera adasında alev alev yandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı
Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor
Mansur Yavaş duyurdu: Mamak Metrosu'nun ihale süreci başlıyor
Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da
İstanbul'da yürek yakan an! Annesi gözaltında
İstanbul'da bina çöktü, 1 kişi enkaz altında
35 yıl önce doktorlar sadece 5-6 ay ömür biçmişti...
Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı
İzmir'de korkutan yangın