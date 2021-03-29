Sosyal medya bu zikir görüntüleri ile çalkalandı

Sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan bir videoda bir tarikatın zikir yaptığı görüntüler tepki çekti. Zikir sırasında maske taktıkları görülen kişiler, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

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