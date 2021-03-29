Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya bu zikir görüntüleri ile çalkalandı Sosyal medya bu zikir görüntüleri ile çalkalandı 29 Mart 2021 Pazartesi Saat: 18:40 Sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan bir videoda bir tarikatın zikir yaptığı görüntüler tepki çekti. Zikir sırasında maske taktıkları görülen kişiler, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6061f4f9da908d16f802ab83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında kadını döven genç suç makinası çıktı Polis kadını aracın arkasına bağlayıp sürükledi Türkiye'nin bugün bir kahramanı daha oldu! Emre Belözoğlu kameralar karşısına geçti... Flaş Erol Bulut açıklaması Kılıçdaroğlu: ''Cumhuriyet tarihimizin en önemli eylemi'' Sokak ortasında yarı çıplak korku dolu anlar Xiaomi'nin Türkiye'de üreteceği telefon belli oldu! Fiyatına indirim geliyor Erdoğan açıkladı: Su kanunu geliyor! Balıkçıların korkulu rüyası Çanakkale Boğazı'nı kapladı