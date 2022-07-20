Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya bunu konuşuyor: Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisinde ezan okudu Sosyal medya bunu konuşuyor: Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisinde ezan okudu 20 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 19:50 Çorum’da bir hastanede ameliyat olan gencin ameliyatın ardından ezan okuması şaşkınlık yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d83255c1b78514ed082f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Assos'daki tesisler 15 ay sonra hizmete açıldı Canlı yayında olduğunu bilmiyordu: Ekonomi programında iç çamaşırlı adam sürprizi Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk İHA'sına böyle yakalandı İstilacı tırtıllar İstanbul'da! Çiftçiler istilacı tırtıllar için doğal afet talep etti Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!'' Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı! Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı