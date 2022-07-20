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  4. Sosyal medya bunu konuşuyor: Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisinde ezan okudu

Sosyal medya bunu konuşuyor: Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisinde ezan okudu

Çorum’da bir hastanede ameliyat olan gencin ameliyatın ardından ezan okuması şaşkınlık yarattı.

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