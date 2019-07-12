Sosyal medya fenomeni Pucca’ya 5 yıl 10 ay hapis ve para cezası
12 Temmuz 2019 11:05
Sosyal medya fenomeni Pucca’ya 5 yıl 10 ay hapis ve para cezası
‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun, “uyuşturucuya özendirme” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Pınar Karagöz’ü 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırırken, Burak Aydoğduoğlu hakkında açılan davanın ise reddine hükmetti. ‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya...