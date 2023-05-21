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Sosyal medya fenomeninin yeni aldığı lüks aracı bu hale geldi

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Sosyal medyada lüks otomobil paylaşımlarıyla tanınan Onur Yıldız'ın yeni aldığı 14 milyon TL değerindeki lüks otomobili kazaya karıştı.

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