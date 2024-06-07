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  4. Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı

Eskişehir, İstanbul, Adana ve Antalya'da sosyal medya üzerinden fuhuş için aracılık yaptığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

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