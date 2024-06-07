Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı

Devrim Özkan'dan Kerem Bursin'e çok özel kutlama

Tunceli'de ayı saldırısı: Bir kişi hayatını kaybetti

Bir kadın cinayeti daha: ''Bu manzarayı nasıl unutacağım''

Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha

Öğretmenin katili lokantada yakalandı

Hayalet köy 30 yıl sonra canlandı: Geri dönüyorlar

Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var

Farah Zeynep Abdullah ''mal'' dedi, Kanal D'den yanıt geldi

İstanbul'da denizden vahşet çıktı

Ankara'da yağmurdan korunmak için sığındığı tabela ölümüne neden oldu