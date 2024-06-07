Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 16:55 Eskişehir, İstanbul, Adana ve Antalya'da sosyal medya üzerinden fuhuş için aracılık yaptığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66631157affc77593e02ea53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı İstanbul'da ''istek şarkı'' saldırısı: Yaralılar var Bakan Özhaseki atıklar için geliştirilen yeni depozito yönetim sistemini tanıttı Okul inşaatında çökme: Yaralılar var Türkiye'nin çok özel kargosu kamerada Selçuklu sultanlarının sikkeleri ortaya çıktı O Türkiye'nin zamsız esnafı: Ekmek zammı ona uğramadı Çekicili otomobil hırsızları kamerada: Lüks aracı çekiciyle çaldılar Öğretmenin katili lokantada yakalandı