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  3. 15 Aralık 2018 11:48

Sosyal medya kitap çalıp sonra geri getiren köpeği konuşuyor

Isparta’da bir kitapçının rafından kitap çalarak uzaklaşan Gandalf isimli köpek, çaldığı kitabı geri getirince işletmeci tarafından tavuk dönerle ödüllendirildi.

Bilgin Pro
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