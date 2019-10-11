  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Ekim 2019 12:25

Sosyal medya Nurettin dedeyi konuşuyor

Bursa'da yaşayan 83 yaşındaki Nurettin Davulcu'nun, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Nurettin dede, vatan sevgisini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Video Galeri
Sınırdan sıcak görüntüler! Teröristler gazetecileri hedef aldı!
Sınırdan sıcak görüntüler! Teröristler gazetecileri hedef aldı!
Video Galeri
Lice'de terör örgütüne büyük darbe: 5 ton 312 kilo esrar ele geçirildi
Lice'de terör örgütüne büyük darbe: 5 ton 312 kilo esrar ele geçirildi
Video Galeri
Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andı' ile destek
Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andı' ile destek
Video Galeri
İnternetten 2 milyon TL'lik inanılmaz vurgun!
İnternetten 2 milyon TL'lik inanılmaz vurgun!
Video Galeri
Suriye Milli Ordusu El Bab'da harekete geçmeyi bekliyor
Suriye Milli Ordusu El Bab'da harekete geçmeyi bekliyor
Video Galeri
İstanbul'da hastanede doktor dehşeti: 1 ölü!
İstanbul'da hastanede doktor dehşeti: 1 ölü!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM