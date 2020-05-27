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  3. 27 Mayıs 2020 22:40

Sosyal medya sallanıyor! Türkiye'ye göktaşı mı düştü?

Türkiye'nin çeşitli illerine meteor düştüğü iddiası sosyal medyayı salladı. Muş, Trabzon, Adıyaman, Elazığ, Erzincan ve Batman'da çok sayıda vatandaş meteor düştüğünü iddia etti.

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