Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medya TikTok fenomeni savcıyı konuşuyor Sosyal medya TikTok fenomeni savcıyı konuşuyor 06 Ocak 2022 Perşembe Saat: 17:05 TikTok hesabından spor yaptığı ve şarkı söylediği anları paylaşan savcı sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d6f72faa8e731f992c8103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teknolojinin kalbi CES 2022'de atıyor: Türk teknoloji girişimleri dünya sahnesine çıktı Hırsızları otomobilin ön camındaki yazı ele verdi Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı İstanbul'da şoke eden anlar! Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu Tanju Özcan AK Partili ismi zabıta ile salondan attırdı Kazakistan'da iç savaş! Eylemcilere silah dağıtıyorlar Karadeniz'de kırmızı alarm! Balık ağları balık yerine çöp doldu Su altı komandoları buz tutan gölde dalış yaptı İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var