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Sosyal medya TikTok fenomeni savcıyı konuşuyor

TikTok hesabından spor yaptığı ve şarkı söylediği anları paylaşan savcı sosyal medyada gündem oldu.

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