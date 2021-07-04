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  4. Sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğu taciz etti! Meydan dayağı kamerada

Sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğu taciz etti! Meydan dayağı kamerada

İstanbul Arnavutköy’de 14 yaşındaki çocuğa sosyal medya üzerinden taciz mesajları atan bir kişiyi çocuğun ailesi, tuzak kurup önce dövdü, sonrada polise teslim etti.

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