Anasayfa Video Galeriler Gündem Sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğu taciz etti! Meydan dayağı kamerada Sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğu taciz etti! Meydan dayağı kamerada 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 08:05 İstanbul Arnavutköy’de 14 yaşındaki çocuğa sosyal medya üzerinden taciz mesajları atan bir kişiyi çocuğun ailesi, tuzak kurup önce dövdü, sonrada polise teslim etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e141a1c13451006a7123a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da dev hortum panik yarattı Çocuk tacizcisini önce dövüp sonra polise teslim ettiler Yağmur sonrası sel ve heyelan yıkıp geçti! O anlar kamerada Müge Anlı'da bir ilk! Hipnozla konuşturacaklar Animasyon değil, montaj değil! Okyanus alev alev yandı Mide bulandıran taciz: Sokak ortasında üzerine atladı Dünyanın en saçma binası'nın kapı ve pencerelerini çalmaya çalıştılar! Elmalı davası’ndaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı